Incêndio destrói casa e oficina de bicicletas deixando prejuízo de R$ 300 mil na Grande BH

Durante a manhã desta sexta-feira (04), um incêndio devastou uma casa e uma oficina de conserto de bicicletas no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O morador e proprietário da loja estima um prejuízo de R$ 300 mil. O incêndio, que começou devido a um curto-circuito na instalação elétrica, rapidamente se alastrou, destruindo o imóvel. O homem tentou combater as chamas e sofreu pequenas queimaduras nos braços. A Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos estruturais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!