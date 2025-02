Incêndio destrói ferro-velho e mata cachorro às margens do Anel Rodoviário, em BH

Um incêndio de grandes proporções destruiu um ferro-velho às margens do Anel Rodoviário, na Vila da Luz, região nordeste de Belo Horizonte. Um cachorro que estava no imóvel morreu em decorrência do incêndio. Os bombeiros foram acionados e utilizaram mais de 15 mil litros de água para controlar as chamas. No período da noite, moradores tentaram realizar a ligação clandestina da energia, o que teria causado um curto-circuito, provocando o incêndio. Veja a reportagem completa no vídeo acima.