Incêndio em ônibus assusta passageiros na estação Vilarinho, Belo Horizonte

Um incêndio em um ônibus dentro da estação Vilarinho, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, assustou passageiros e funcionários na manhã desta segunda-feira (18) . O fogo começou na parte traseira do veículo e se alastrou rapidamente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, os passageiros já haviam desembarcado quando ouviram uma explosão. A brigada de incêndio de um shopping, ao lado da estação, iniciou o combate ao fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros.



