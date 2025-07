Incêndio em ônibus causa interdição na Via Expressa, Contagem (MG)

Um ônibus pegou fogo na Via Expressa em Contagem, na Grande BH, durante a madrugada. O incêndio começou por volta das 5 horas da manhã e foi controlado pelos bombeiros. Apesar das fortes chamas, incidente não registrou feridos . O condutor do veículo estava sozinho e conseguiu sair antes que o fogo se alastrasse. O incêndio provocou uma explosão que atingiu a rede elétrica, e prestadores de serviço da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) precisaram ser acionados. Duas faixas da via foram interditadas e o trânsito ficou lento no sentido Betim. O ônibus foi removido três horas após o incidente.



