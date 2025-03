Indígenas que denunciam violência policial são ouvidos pela Comissão de Direitos Humanos da OAB MG

Indígenas de duas aldeias da Grande BH foram ouvidos nesta quinta-feira (06) pela Comissão de Direitos Humanos da OAB-Minas. Eles denunciam a truculência de policiais militares no último sábado (1°) durante uma festa de Carnaval em Brumadinho. Durante a folia, houve uma briga generalizada, e a PM agiu com spray de pimenta e golpes de cassetete. Várias pessoas ficaram feridas e cinco acabaram presas.



A Polícia Militar divulgou uma nota oficial informando que os policiais foram acionados para conter uma rixa. Segundo a corporação, os militares teriam sido agredidos ao tentar dispersar o tumulto, o que levou à reação retratada nos vídeos. A Corregedoria da PM acompanha as investigações para apurar a conduta dos envolvidos.