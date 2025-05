Infestação de lagartas preocupa moradores em bairro de Belo Horizonte

No bairro Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, moradores enfrentam problemas devido a uma infestação de lagartas que vêm de um imóvel abandonado na região. Dona Geralda, de 74 anos, já sofreu queimaduras nas costas e nos braços por causa dos insetos. Os habitantes relatam que o problema persiste há mais de um mês e coloca em risco a saúde, especialmente das crianças. Apesar dos pedidos de ajuda à prefeitura, a situação ainda não foi resolvida. Especialistas sugerem limpeza e controle com inseticida como soluções para o problema.



