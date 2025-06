Influenciador detido por suposta injúria racial em hotel de BH é solto após vítima negar crime

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) soltou, na madrugada deste sábado (21), o influenciador digital Igor Palácio, de 29 anos, detido após suposta denúncia de injúria racial contra o funcionário de um hotel de luxo da região Nordeste de BH. O caso aconteceu durante um desentendimento entre o trabalhador e o hóspede, nessa sexta-feira (20).



A PCMG informou que o influenciador foi "liberado por não haver fundamentos que justificassem a ratificação da prisão em flagrante". A reportagem teve acesso ao depoimento do funcionário do hotel. O homem declarou aos investigadores que não houve agressão de cunho racial, diferentemente da versão registrada inicialmente no boletim de ocorrência da Polícia Militar. No entanto, fontes ligadas à investigação revelaram à RECORD MINAS que o militar responsável pelo caso confirmou ao delegado que, no hotel, o repositor de bebidas declarou que foi alvo de injúria racial.



Um circuito de segurança do hotel mostra o momento da briga. O caso segue em investigação.