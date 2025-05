Influenciador digital preso por maus-tratos a animais é solto após pagar fiança em MG

O influenciador digital Alexandre Veloso, preso sob acusação de maltratar cães e incentivar a violência entre animais, foi liberado após audiência de custódia. O homem foi solto nesta quinta-feira (8) após pagar uma fiança de R$3.000. Além do custo em dinheiro, a liberdade de Alexandre exige condições que incluem não sair da cidade sem aviso prévio e não ter mais contato com os cães apreendidos. A polícia encontrou vídeos dele incentivando práticas violentas, além de relatos de vizinhos sobre perturbação do sossego, como soltar bombas e apontar armas de airsoft aos animais. Influenciador responderá ao processo em liberdade.



