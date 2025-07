Instrutor de tiros acusado de matar homem no Anel Rodoviário é julgado em BH

Está sendo julgado nesta segunda-feira (15), no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, o instrutor de tiros Rui Gomes da Silva, acusado de matar Cléber Augusto Esteves com oito disparos no Anel Rodoviário, em agosto de 2023. O crime teria começado após uma briga em uma churrascaria e continuado com trocas de ameaças entre os dois durante o trajeto. Vídeos registrados pelo próprio réu mostram a discussão e sua versão dos fatos. A defesa sustenta que ele agiu em legítima defesa, por estar sendo perseguido. Já a acusação argumenta que houve premeditação, já que Rui foi em casa buscar a arma antes do crime. O julgamento foi adiado no mês passado após abandono do plenário pela defesa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!