Jabuticaba é eleita entre as cem melhores frutas do mundo

A jabuticaba foi eleita a 11° melhor fruta do mundo, segundo o Taste Atlas, um renomado guia de sabores elaborado com base nas avaliações de consumidores dos mais de 190 países espalhados pelo planeta. A fruta tem produção enorme na cidade de Sabará, na Grande BH, que está entre as principais produtoras e exportadoras da fruta. Outras duas brasileiras também estiveram no ranking, açaí e guaraná.