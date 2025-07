Jornada Autismo: famílias revelam desafios para garantir direitos previstos em lei

Você sabia que pais de crianças autistas têm direito a jornada de trabalho reduzida para acompanhar o filho nas terapias? No episódio desta quarta-feira (09), da série Jornada do Autismo, vamos falar dos direitos previstos em lei para pessoas diagnosticadas com o espectro. A legislação brasileira prevê diversos benefícios que muitas vezes não são atendidos, seja por burocracia ou desinformação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!