Jornada Autismo: inclusão escolar ainda é desafio para crianças com o espectro

O terceiro episódio da série Jornada Autismo, exibido nesta quarta-feira (2), fala sobre os obstáculos enfrentados por crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) nas escolas. Apesar da legislação garantir educação inclusiva, a realidade ainda é de exclusão: faltam profissionais capacitados, estrutura adequada e, muitas vezes, sensibilidade para lidar com as diferenças. A inclusão educacional é essencial para o desenvolvimento social e emocional desses alunos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!