Jovem agredido durante assalto faz apelo por recuperação de moto roubada em BH

Um gari, vítima de um assalto violento no trânsito em Belo Horizonte, faz apelo para recuperar sua moto roubada por uma dupla de suspeitos. Durante o crime, o jovem foi agredido e está impossibilitado de trabalhar devido às lesões. Apesar de possuir seguro, a seguradora não quer arcar com o prejuízo. A vitima conta que ainda está pagando o financiamento do veículo.