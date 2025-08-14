Jovem ciclista morre atropelado por ônibus no dia do aniversário de 20 anos na Grande BH

Ícaro Otávio Pinto Pereira morreu na manhã desta quinta-feira (14) ao ser atropelado por um ônibus em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O jovem completaria 20 anos nesta mesma data. Segundo familiares da vítima, o jovem seguia para o trabalho no momento do acidente. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Ícaro perde o controle da bicicleta e invade um cruzamento. Moradores e comerciantes chegaram a acionar equipes de socorro, mas o jovem morreu ainda no local.



