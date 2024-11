Jovem com sintomas de embriaguez invade açougue de BH e causa prejuízo de até R$ 2 milhões

Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma casa de carnes nobres, no bairro Nova Suíça, na região oeste de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado. O local ficou destruído. O jovem, de 19 anos, que dirigia o veículo, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas estaria com sintomas de embriaguez. O prejuízo causado pode chegar a R$ 2 milhões. Veja a reportagem completa no vídeo acima.