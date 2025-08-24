Jovem de 20 anos é morto a tiros no bairro Jardim Felicidade, em BH

Um jovem de 20 anos foi baleado e morreu na noite de sexta-feira (22) no Jardim Felicidade, zona norte de Belo Horizonte. Outros dois homens ficaram feridos e foram levados ao Hospital Risoleta Neves. A polícia apura as circunstâncias do crime, que pode estar relacionado a uma disputa entre grupos criminosos. Testemunhas relataram duas versões: uma de um atirador a pé e outra de um veículo prata envolvido. O corpo da vítima foi encontrado em frente a uma casa.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!