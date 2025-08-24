Jovem de 23 anos é preso suspeito de usar redes sociais para vender drogas em Betim (MG)

Um homem de 23 anos foi preso em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, após ser flagrado com uma mala cheia de drogas. A polícia o abordou enquanto ele tentava deixar seu apartamento no bairro Brasileia. O suspeito utilizava um aplicativo de mensagens para vender drogas e postava ofertas em redes sociais. Durante a operação, foram apreendidos entorpecentes, um revólver e materiais para embalar os produtos ilegais. Ele ainda usava aplicativos de transporte para entregas e recebia pagamentos via PIX.



