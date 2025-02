Jovem denuncia síndica por racismo em condomínio de Belo Horizonte

Um jovem diz ter sido vítima de racismo em um condomínio do bairro Planalto, na região Norte de Belo Horizonte. A vítima e o amigo estavam na área de piscina do prédio e quando procuraram a síndica para registrar uma reclamação foram alvo de ofensas raciais. Em 2022, um outro caso de discriminação foi registrado no mesmo prédio. Um auxiliar de serviços gerais que prestava serviço para o condomínio encontrou bilhetes com ofensas raciais.