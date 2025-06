Jovem desaparece após sair para visitar namorada e pista é encontrada na BR-040, em MG

A família de Rhuan Felipe Rodrigues Ribeiro, de 19 anos, está desesperada por notícias do paradeiro do jovem. Segundo a mãe, Gilselia Rodrigues, ele saiu de casa na noite da última segunda-feira (16) dizendo que passaria a noite com a namorada, mas nunca chegou ao destino. O último contato foi por volta das 22h, quando afirmou que compraria pipoca antes de assistir a um filme.



No dia seguinte, moradores da região relataram ter ouvido cerca de dez tiros perto da BR-040, na cidade de Contagem, na Grande BH. Pouco depois, um chinelo, reconhecido pela mãe como sendo de Rhuan, foi achado às margens da rodovia. A família teme que o jovem tenha sido a vítima executada à tiros



A Polícia Civil investiga e afirma que o caso está com a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida. “Quero encontrar meu filho, vivo ou morto, para dar a ele um enterro digno.”, desabafa a mãe de Rhuan.



