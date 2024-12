Jovem é morto a tiros na porta de casa no bairro Glória, em Belo Horizonte

Um jovem, de 19 anos, foi morto enquanto se divertia com amigos na porta de casa, no bairro Glória, na região noroeste de Belo Horizonte. Diogo Lunardi estava com outros quatro colegas quando um carro se aproximou e um dos ocupantes encapuzados perguntou quem era Diogo. Assim que a vítima se apresentou, o suspeito atirou oito vezes contra o jovem. A polícia busca pelos suspeitos e vai investigar o que pode ter motivado a execução.