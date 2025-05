Jovem é preso após agredir bombeiro com uma pedra em Contagem (MG)

Um bombeiro foi atingido na cabeça por uma pedra enquanto tentava conter um homem em surto no bairro Dourado, em Contagem, na Grande BH. O homem resistia às instruções para deixar o local e proferia ofensas. Durante a intervenção, um grupo de pessoas se aproximou, e um rapaz de 19 anos jogou uma pedra na cabeça do bombeiro, que foi hospitalizado e liberado após tratamento. O agressor foi preso e levado à delegacia.



