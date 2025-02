Jovem é preso após invadir e furtar bar em Belo Horizonte

Um bar foi invadido durante a madrugada desta quinta-feira (6) no bairro Santo Agostinho, região Centro-sul de Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que um jovem entra tranquilamente no local por um buraco onde fica o motor da câmara fria. Durante a ação, o suspeito ainda tomou um refrigerante furtado do estabelecimento. O homem levou bebidas alcoólicas, cigarros, R$107 e foi localizado e preso pela polícia ainda na mesma noite.