Jovem é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças da própria família e gravar crimes em MG

Um jovem de 18 anos foi preso em Itabira, a cerca de 100 km de Belo Horizonte, suspeito de estuprar crianças da própria família e produzir material de abuso sexual infantil. De acordo com a Polícia Civil, entre as vítimas estão o irmão de 7 anos, a prima de mesma idade e um bebê. As investigações começaram em julho deste ano e apontaram que o suspeito não só abusava das crianças, como também gravava os crimes. O celular e o computador do jovem foram apreendidos e vão passar por perícia. Segundo a polícia, foram encontrados ainda vídeos do homem mantendo relação sexual com um cachorro. Ele confessou os crimes durante depoimento e pode responder por estupro de vulnerável, com pena de até 15 anos, além de armazenamento e produção de material de abuso sexual infantil.



