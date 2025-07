Jovem ligado ao tráfico de drogas é baleado por militares e acaba preso em Belo Horizonte

Um jovem de 19 anos, apontado como traficante, foi baleado e preso após tentar fugir da polícia no bairro Jaqueline, na região Norte de BH. O jovem, que ostentava armas e dinheiro nas redes sociais, foi surpreendido após uma denúncia anônima. Ao desobedecer a ordem dos policiais para soltar um revólver calibre 38, acabou sendo atingido na perna e socorrido ao Hospital Risoleta Neves. No local, a PM encontrou cocaína, crack, maconha, rádios, balança de precisão e cerca de R$ 500. Apesar de esta ser sua primeira prisão como maior de idade, ele já tem mais de 10 registros como menor.



