Jovem preso por tentativa de feminicídio ia mumificar e usar vítima como escrava sexual em MG

Um jovem de 19 anos foi indiciado por tentativa de feminicídio após atacar uma mulher dentro de um hotel em Bocaiuva, cerca de 380 km de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais, no dia 19 de maio. Segundo a Polícia Civil, ele usou um mata-leão e deu duas facadas no pescoço da vítima. A mulher conseguiu fugir e pedir socorro. O suspeito foi preso em flagrante no local.



Durante a investigação, a polícia descobriu que o jovem planejava matar a vítima, conservar o corpo e usá-lo sexualmente. A informação foi confirmada pela mãe do suspeito, em depoimento. Na casa do suspeito, foram encontrados livros sobre serial killers, algemas e medicamentos. O laudo psicológico indicou traços de psicopatia, sem diagnóstico de doença mental. A polícia concluiu que o jovem tinha plena consciência do ato e o indiciou por tentativa de feminicídio com agravante, por impossibilitar a defesa da vítima.



