Jovem que estaria em surto é espancado por familiares durante briga em BH

Um jovem, de 26 anos, foi espancado durante uma briga entre familiares no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (31). Segundo testemunhas, ele estaria em surto após o uso de drogas.



Um circuito de segurança flagrou a confusão. A imagem mostra a vítima armada com uma faca. A confusão é acompanhada de perto por alguns moradores. Até que aparece um homem, segurando um pedaço de madeira, outro com um tijolo nas mãos e mais dois com porretes. Eles se aproximam do jovem, partem pra cima dele e o agridem.



Depois de quase um minuto de pancadaria, o grupo se afasta e deixa a vítima caída ao chão.



A Polícia Militar foi acionada e socorreu a vítima até o pronto socorro do Hospital João 23. Após atendimento médico, ele recebeu alta e voltou para casa.