Jovem tetraplégico luta há anos por transporte para cirurgia bariátrica em Contagem (MG)

Jonatas, morador de Contagem, na Grande BH, é tetraplégico desde 2017 e enfrenta dificuldades para acessar o sistema de saúde. Com 150kg, ele conseguiu vaga para cirurgia bariátrica na Santa Casa de BH, mas teve o transporte negado pela prefeitura de Contagem. Ele precisa passar por consultas com psicóloga, nutricionista e endocrinologista, mas não consegue se locomover sozinho. A mãe, dona Maria, relata que a rotina é pesada e que a família depende de ajuda para movê-lo. A prefeitura justificou a negativa por conflito com horários escolares, mas diz estar aberta a novas solicitações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!