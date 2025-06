Julgamento de acusado pela morte do sargento Roger Dias é adiado em Belo Horizonte

Foi adiado o julgamento de Giovanni Faria de Carvalho, acusado de participar da perseguição policial que terminou com a morte do sargento Roger Dias, em janeiro de 2024, no bairro Aarão Reis, região Norte de Belo Horizonte. A audiência ocorreria nesta quinta-feira (12), mas foi suspensa devido à ausência dos policiais militares convocados como testemunhas.



Segundo a Justiça, os oficiais deveriam ter sido comunicados diretamente pelo comando da Polícia Militar, o que não ocorreu. A PM ainda não comentou o problema de comunicação que levou ao adiamento.



O caso ganhou grande repercussão após imagens mostrarem o sargento Roger se aproximando de um dos criminosos e ordenando que ele se deitasse. O suspeito, no entanto, não obedeceu e atirou à queima-roupa, matando o militar. O autor do disparo, identificado como Albert de Souza Fagundes, havia saído da prisão no final de 2023, beneficiado pelo indulto de Natal, e não retornou ao presídio. Ele foi baleado no pé durante a fuga e preso em seguida.



Apesar de Giovanni Faria não ter efetuado os disparos, ele é acusado de tentativa de homicídio contra os policiais envolvidos na perseguição e contra o motociclista atropelado durante a fuga. A defesa do réu alegou que ele não atirou e solicitou o desmembramento do processo, aceito pela Justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!