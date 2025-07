Justiça determina retirada de muros e cancela de condomínio na região Norte de BH

A Justiça determinou que o condomínio Granja Verde, no bairro Planalto, na região Norte de Belo Horizonte, retire muros, portões e cancelas que impedem o acesso livre às ruas internas. O residencial existe há mais de 40 anos e conta com estrutura de controle de entrada mantida pela própria associação. A decisão anulou o termo de uso firmado com a prefeitura em 2015, alegando que as vias internas podem ser interligadas com as ruas do entorno. Moradores temem perda de segurança e desvalorização dos imóveis. A associação informou que vai recorrer.



