Justiça ouve namorado acusado de jogar advogada pela janela de prédio em BH

A Justiça inicia nesta quarta-feira (20) a audiência com um homem acusado de assassinar a advogada Carolina da Cunha Pereira França Magalhães em 2022. A vítima foi jogada do oitavo andar de seu apartamento no bairro São Bento, Belo Horizonte. O caso foi inicialmente tratado como suicídio pelo namorado Raul Rodrigues Costa Lages. Investigações revelaram que ele agrediu Carolina antes de descartar seu corpo pela janela. Raul responde em liberdade por homicídio triplamente qualificado enquanto a família busca justiça.



