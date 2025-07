Ladrão invade loja de noivas e furta equipamentos com fotos de clientes em BH

Um ladrão invadiu uma loja de vestidos de noiva na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, e levou equipamentos de fotografia, incluindo dois HDs com fotos de clientes. As imagens das câmeras de segurança mostram o homem entrando pela porta parcialmente aberta durante o horário de almoço, pegando os objetos na sala de costura e fugindo a pé até um ponto de ônibus, onde embarcou rapidamente em um ônibus suplementar. A fotógrafa e proprietária da loja lamenta o prejuízo, de cerca de R$7.000, mas o que mais preocupa são as fotos ainda não entregues de casamentos e festas de 15 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!