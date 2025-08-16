Ladrão invade seis salas em prédio comercial e deixa série de prejuízos em Betim (MG)

Um ladrão invadiu seis salas de um prédio comercial em Betim, na Grande BH, causando prejuízos e deixando marcas de destruição pelo caminho. Câmeras de segurança registraram o criminoso arrombando portas, ignorando alarmes e furtando objetos, como celulares e equipamentos. Em uma das salas, apenas o dano à porta gerou prejuízo estimado em R$ 500.



