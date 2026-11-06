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Ladrões furtam bicicletas avaliadas em quase R$ 100 mil em BH; câmeras registraram ação

Três suspeitos teriam participado do crime durante a madrugada; equipamentos são utilizadas em competições de ciclismo

Balanço Geral MG|Do R7

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Quatro bicicletas de alto valor foram furtadas durante a madrugada dessa quinta-feira (5), em Belo Horizonte. O crime aconteceu por volta das 3h e causou um prejuízo estimado em quase R$ 100 mil. Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação dos suspeitos.

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