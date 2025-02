Ladrões furtam trailer que estava preso com cabo de aço no bairro Belvedere, em BH

Ladrões furtaram um trailer de uma comerciante no bairro Belvedere, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O veículo estava preso a um cabo de aço, que foi cortado pelos criminosos. Dentro do trailer, estavam todos os equipamentos para o trabalho de Cleisiane Olímpio, como forno, chapa, fogão, mesas e cadeiras. Segundo a comerciante, o trailer é financiado e representa o sustento de sua família. Após o furto, ela registrou um boletim de ocorrência na polícia. Como o crime ocorreu perto de uma câmera de segurança do programa Olho Vivo, a vendedora espera que as imagens ajudem a identificar a placa do veículo usado pelos ladrões.