Lagoa do Nado recebe público após 20 dias fechado por conta de rompimento de dique

Parte do Parque Lagoa do Nado foi reaberto ao público depois de 20 dias fechado em decorrência do rompimento do dique de contenção da lagoa, ocorrido durante temporal que atingiu Belo Horizonte no dia 13 de novembro. O desastre ocasionou o transbordamento de mais de 60 milhões de litros de água, que escoaram por um buraco de 80 metros. O parque foi reaberto nesta terça-feira (3) e segue funcionando parcialmente de terça a domingo, das 6h40 às 21h.