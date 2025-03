Lair Rennó é desafiado a aprender flamenco e dança do ventre em escola inclusiva de BH

Lair Rennó, apresentador do Balanço Geral MG, aceitou o desafio de aprender a dançar forró com o telespectador Luquinha, em uma escola de dança inclusiva de Belo Horizonte. Durante a aula, o apresentador também teve a oportunidade de aprender flamenco e dança do ventre. Além de se divertir, Lair ensinou aos presentes a "dancinha do Lair", em um momento de descontração e interação com o público. Veja a reportagem completa no vídeo acima.