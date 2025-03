Lanchonete é invadida 20 vezes e prejuízo ultrapassa R$10.000

Uma comerciante teve o negócio invadido 20 vezes por criminosos no bairro Santa Maria, na região oeste de Belo Horizonte. Em todos os furtos, além do prejuízo dos produtos que os bandidos levam, fica o gasto para consertar os arrombamentos. Ao todo, os gastos já ultrapassaram R$10.000. Além disso, a mulher conta ter investido mais de R$3.000 somente na instalação de câmeras de monitoramento. Agora, a comerciante cobra reforço no policiamento da região.