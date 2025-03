Lar de idosos é interditado após 8 mortes em Ribeirão das Neves (MG); local estava sem registro

A Vigilância Sanitária de Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, interditou, na tarde desta quarta-feira (19), um local que funcionava irregularmente como lar de idosos. A instituição está sendo investigada pela morte de oito pessoas nos últimos seis meses.



De acordo com Virgínia de Castro, secretária de Desenvolvimento Social de Ribeirão das Neves, as denúncias sobre a casa de repouso surgiram por meio de um ofício do Ministério Público e também pelas redes sociais. "Recebemos denúncias por meio de mensagens, imagens das redes sociais, fizemos uma visita à instituição acompanhados pela Secretaria de Saúde e pela Vigilância Sanitária", relatou a secretária.



A instituição, que era privada e não tinha o devido registro, funcionava de forma totalmente irregular. Durante a visita, foi descoberto que a casa de repouso operava há seis meses no município, e antes disso, havia funcionado em Belo Horizonte e Sabará. "A mudança frequente de cidade é uma prática comum entre locais irregulares", alertou a secretária.



Na visita, foi constatado que a instituição possuía apenas três cuidadores responsáveis por 21 acolhidos, sendo 19 idosos e dois adultos. No momento da inspeção, no entanto, apenas dois cuidadores estavam presentes.



As informações sobre a casa de repouso serão encaminhadas ao Ministério Público, que, em conjunto com a Secretaria de Saúde, tomará as medidas necessárias. Caso o local não se regularize, a interdição definitiva poderá ser aplicada.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.