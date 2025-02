Leila Toledo e Asafe Alcântara acompanham passagem de Anitta em BH

A cantora Anitta esteve em Belo Horizonte durante o último sábado (1°) para o início da turnê "Ensaios da Anitta". O show aconteceu no estádio Mineirão e atraiu milhares de fãs da artista. O nosso repórter Asafe Alcântara e nossa Venenosa Leila Toledo foram até lá para bater um papo com a cantora e registar os bastidores do espetáculo.