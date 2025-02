Levantamento aponta aumento de quase 110% nos furtos de motos em Contagem (MG)

Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, os furtos de motos aumentaram quase 110% entre 2023 e 2024. Segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o município registrou 1.177 furtos no ano passado, comparado a 562 em 2023.



Especialistas em segurança pública explicam que as motos se tornaram alvos frequentes de criminosos devido à alta demanda no mercado paralelo, tanto para a revenda dos veículos quanto para a comercialização das peças.



