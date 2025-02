Ludmilla desembarcou em Belo Horizonte no fim de semana e colocou os mineiros para sambar com a terceira edição do seu show “NumaNice". A cantora levou uma multidão ao Mineirinho e, durante o evento, conversou com a apresentadora Leila Toledo, que registrou todos os detalhes do evento. Veja a reportagem completa no vídeo acima.