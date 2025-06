Lula anuncia novas medidas e investimento em saúde e meio ambiente em Mariana (MG)

O presidente Lula (PT) esteve em Mariana, a cerca de 100 km de Belo Horizonte, para participar do evento sobre o Novo Acordo do Rio Doce, que totaliza R$ 170 bilhões. Na cerimônia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), anunciou a construção de um hospital regional em Mariana, com capacidade para 100 leitos, um investimento de R$ 220 milhões. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), anunciou a restauração de 5.000 nascentes e o plantio de 300 toneladas de sementes nativas, além de 30 milhões de mudas para reflorestamento. Lula também revelou isenção na conta de energia para famílias de baixo consumo, financiamento de casas e crédito para veículos elétricos para entregadores por aplicativo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!