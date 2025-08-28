Lula comenta tarifaço e anuncia novo programa social em entrevista ao Balanço Geral MG

Durante a entrevista exclusiva ao Balanço Geral MG, nesta quinta-feira (28), o presidente Lula (PT) falou sobre os impactos para o Brasil do aumento de tarifas feito pelos Estados Unidos. Desde o dia 6 de agosto, as taxas de importação dos EUA para alguns produtos brasileiros é de 50%. Além disso, Lula falou da polarização nas eleições do ano que vem, da possibilidade da tentativa de uma reeleição e do anúncio de um novo programa social para a distribuição de botijões de gás. O lançamento será feito no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na próxima semana.



