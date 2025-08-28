Logo R7.com
Lula comenta tarifaço e anuncia novo programa social em entrevista ao Balanço Geral MG

Lançamento do novo programa para distribuição de botijões de gás será feito no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte

Balanço Geral MG|Do R7

Durante a entrevista exclusiva ao Balanço Geral MG, nesta quinta-feira (28), o presidente Lula (PT) falou sobre os impactos para o Brasil do aumento de tarifas feito pelos Estados Unidos. Desde o dia 6 de agosto, as taxas de importação dos EUA para alguns produtos brasileiros é de 50%. Além disso, Lula falou da polarização nas eleições do ano que vem, da possibilidade da tentativa de uma reeleição e do anúncio de um novo programa social para a distribuição de botijões de gás. O lançamento será feito no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na próxima semana.

