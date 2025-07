Luthier tem instrumentos musicais furtados durante corrida por app em Santa Luzia (MG)

José Geraldo, um luthier de Santa Luzia, na Grande BH, está enfrentando um problema após solicitar uma corrida por aplicativo para buscar uma guitarra e uma viola avaliadas em R$10 mil. A motorista encerrou a viagem a 200 metros da casa dele e desapareceu com os instrumentos. Antes de encerrar a viagem, ela enviou uma mensagem dizendo que estava no local, mas nunca apareceu. A vítima registrou um boletim de ocorrência e também entrou em contato com a empresa do aplicativo, que está investigando o caso. A empresa ressaltou que a modalidade escolhida não permite o envio de itens com valor superior a R$500.



