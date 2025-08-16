Madrasta ameaça jogar menina de 7 anos pela janela no interior de Minas

A madrasta de uma menina de 7 anos gravou áudios ofendendo a criança e ameaçando jogá-la pela janela na cidade de Pouso Alegre, a 400 km de Belo Horizonte, no Sul de Minas. Nos áudios, enviados em um app de mensagens em visualização única, a mulher diz que a enteada a irrita. "Eu tenho vontade de jogar ela pela janela, juro. Ela me irrita demais, essa menina. Não aguento ficar olhando para a cara dela”. A mãe da menina conseguiu gravar o áudio em vídeo antes que fosse apagado e denunciou o caso.



De acordo com informações divulgadas, o pai da criança havia terminado o relacionamento com a mulher, mas recentemente retomou a convivência. A defesa da madrasta informou que o episódio aconteceu em meio a uma crise de saúde e alegou que ela está em tratamento psicológico.



A situação ganhou repercussão nacional depois que a vereadora Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardoni, compartilhou o caso em suas redes sociais. Ela criticou a postura da mulher e se solidarizou com a criança e a mãe.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!