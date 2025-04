Mãe pesquisou por 'chumbinho' 130 vezes antes de envenenar filhos em BH, conclui polícia

A Polícia Civil indiciou uma mulher por envenenar dois filhos, de 18 e 12 anos, em novembro de 2024, com o objetivo de se vingar do ex-marido. De acordo com as investigações, a mãe serviu o jantar aos filhos, que passaram mal cerca de meia hora depois, e foram levados ao hospital, onde se suspeitou de envenenamento. A polícia também encontrou mais de 130 pesquisas sobre chumbinho e veneno para rato no celular da mulher.



Exames confirmaram a presença de "chumbinho", um veneno comumente utilizado para matar roedores. A perícia também concluiu que houve tentativa de ocultação de provas, já que os alimentos contaminados foram descartados, e a casa estava "minimamente limpa e organizada", segundo o perito.



A suspeita responderá por homicídio qualificado, incluindo motivos torpes, administração de veneno e o uso de um recurso que dificultou a defesa das vítimas. No caso da filha de 18 anos, há três qualificadoras, enquanto o filho de 12 anos, vítima do crime, tem uma qualificadora adicional devido a idade, já que o crime foi cometido contra uma criança menor de 14 anos.



A mulher, em depoimento, alegou que "estava tudo nas mãos de Deus" e não procurou saber quem havia envenenado os filhos, o que chamou a atenção da polícia, sugerindo que ela seria a autora do crime. Além disso, a mãe não soube explicar como os filhos comeram o jantar e, posteriormente, morreram envenenados.



Segundo o delegado Humberto Junio, responsável pelo caso, a mãe e o ex-marido viviam uma crise conjugal há anos. Junio destacou que mensagens obtidas no celular dela indicaram que ela planejava matar os filhos, relatando dificuldades financeiras e dizendo que a morte dos filhos "iria acabar com tudo". A investigação também encontrou pesquisas indicando uma dose fatal de veneno para crianças.



Veja a entrevista completa no vídeo acima.