Mães de alunos denunciam diferença na qualidade dos uniformes escolares da rede municipal em BH

Mães de alunos da rede municipal de ensino de Belo Horizonte denunciam desigualdade na qualidade dos uniformes escolares. Segundo as famílias, enquanto algumas crianças recebem agasalhos forrados e acolchoados, outras recebem peças finas, inadequadas para o inverno. A prefeitura afirma que os tecidos variam conforme a faixa etária e o tipo de escola, priorizando roupas reforçadas para creches e EMEIs. Já os estudantes do ensino fundamental recebem peças de helanca, por serem mais ativos.



