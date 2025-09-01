Logo R7.com
Mais de 33 mil pessoas aguardam por cirurgias eletivas em Belo Horizonte

Entre os pacientes, idosa de 77 anos espera desde janeiro por procedimento no ombro após uma queda

Balanço Geral MG|Do R7

A fila por cirurgias eletivas em Belo Horizonte já soma cerca de 33 mil pessoas, segundo a Prefeitura da capital. Enquanto isso, pacientes relatam dor e dificuldade para manter a rotina. É o caso de Geralda, de 77 anos, que espera desde janeiro por uma operação para trocar a prótese do ombro. A aposentada sofreu uma queda e precisa substituir a peça implantada em 2019. O problema trouxe de volta as dores intensas que a acompanham diariamente.

Em nota, a Prefeitura informou que prioriza os casos mais urgentes e que só em 2024 foram realizadas mais de 41 mil cirurgias eletivas, número que deve se repetir neste ano. No entanto, não há previsão de quando Geralda passará pelo procedimento.

