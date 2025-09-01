Mais de 33 mil pessoas aguardam por cirurgias eletivas em Belo Horizonte

A fila por cirurgias eletivas em Belo Horizonte já soma cerca de 33 mil pessoas, segundo a Prefeitura da capital. Enquanto isso, pacientes relatam dor e dificuldade para manter a rotina. É o caso de Geralda, de 77 anos, que espera desde janeiro por uma operação para trocar a prótese do ombro. A aposentada sofreu uma queda e precisa substituir a peça implantada em 2019. O problema trouxe de volta as dores intensas que a acompanham diariamente.



Em nota, a Prefeitura informou que prioriza os casos mais urgentes e que só em 2024 foram realizadas mais de 41 mil cirurgias eletivas, número que deve se repetir neste ano. No entanto, não há previsão de quando Geralda passará pelo procedimento.



