Manicure pede ajuda para recuperar carro e equipamentos de trabalho furtados em BH

Uma manicure e cuidadora de idosos de Santa Luzia, na Grande BH, teve seu carro furtado enquanto atendia uma cliente no bairro Floramar, na região Norte da capital mineira. O veículo estava carergado com materiais importantes para o trabalho da vítima e um curso técnico que ela fazia. O furto foi registrado por câmeras de segurança. Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia investiga o caso para identificar os suspeitos.



