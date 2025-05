Marceneiro tem caminhonete e ferramentas de trabalho furtadas na Grande BH

Um marceneiro teve sua caminhonete, avaliada em mais de R$ 100 mil, furtada enquanto estava em um restaurante. O suspeito conseguiu cortar o sinal do rastreador a 750 metros do local do crime, impossibilitando a recuperação do veículo. Além da caminhonete, a vítima perdeu suas ferramentas avaliadas em R$ 15 mil, essenciais para seu trabalho. O homem registrou boletim de ocorrência e espera recuperar o veículo em breve.



